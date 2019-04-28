Россия готова к новым соглашениям в ядерной сфере

Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия" прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа о глобальном ядерном разоружении. Ранее Трамп поручил правительству США подготовить новый договор, который заменил бы Договор о ракетах средней и меньше дальности. Американский президент рассчитывает, что в новом соглашении будут участвовать не только США и Россия, но и КНР.

Ушаков завил, что России и США нужно сначала выполнить уже имеющиеся договоренности по сокращению стратегических наступательных вооружений. Договор о сокращении СНВ между Россией и США будет действовать до 2021 года.

"Во-первых, надо выполнять то, что еще осталось. К новым мы тоже готовы, но для этого нужны серьезные переговоры, к которым пока еще никто не приступал, к сожалению", — отметил Ушаков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее пояснил, что Кремлю не сообщали подробности плана Трампа. Россия приветствует идею сокращения запасов ядерного оружия, но подождет конкретных шагов Трампа.

2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД. Вашингтон обвинил Россию в нарушении условий и дал полгода на возращение "к полному и проверяемому соблюдению договора". Президент России Владимир Путин в качестве зеркального ответа так же приостановил участие России в ДРСМД.