National Interest придумал, как помириться США и России

Китайско-российские двусторонние отношения улучшились, но остаются поверхностными, утверждает издание National Interest. Издание задается вопросом: "должен ли Трамп беспокоиться о встрече Путина и Си"? Ведь нынешние связи Москвы и Пекина основаны не на взаимных симпатиях, а на нелюбви к другим странам и главное — на совместном противостоянии доминированию США на мировой арене.

"У России и Китая общее прошлое, но мало настоящих интересов", — пишет издание.

Отмечается, что в интересах Вашингтона — создать коалицию против Пекина. И самым оптимальным решением может стать временное соглашение с Москвой. Его впоследствии можно будет заменить договором постоянного характера. Подчеркивается также, что с точки зрения истории России более свойственно сближение с Европой и Соединенными Штатами, нежели чем с Китаем. Однако точкой преткновения на пути к подписанию этого договора может стать вопрос о признании Крыма российским. Свою роль сыграет и вступление (или отказ от вступления) Украины в НАТО.

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин встретились в Пекине в пятницу, 26 апреля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, переговоры были "очень субстантивные", а сам визит Путина в Китай прошел очень продуктивно.