Коммунальщики уничтожили уникальный сад

Уникальный сад на крыше уничтожила одна из управляющих компаний Екатеринбурга. Оазис в уральском мегаполисе почти 20 лет назад разбил преподаватель архитектурной академии. Однако рабочие, ссылаясь на решение суда, топорами разрушили всё, что так долго создавал Николай Моргунов.

"Я несколько раз сажал елку, но она никак не приживалась. И кедр не приживался. Но, когда однажды посадил их по недомыслию вместе, вместе они возьми и приживись!".

Резонансная ель — из такой делают скрипки — немногое, что уцелело в саду Николая Моргунова после визита коммунальщиков. Возможно, людей с пилами испугало то, что за редкое дерево, которое покупалось за большие деньги, им придется платить компенсацию. А вот яблоне, груше, рябине и черемухе не повезло. Не пережила пасхальную неделю и верба.

"Я попытался их удержать, но бесполезно — здоровые крупные мужики. Надо их похвалить за усилия, когда они выкорчевывали эти деревья, когда тупыми пилами они пытались резать сырые стволы", — вспоминает житель Екатеринбурга Николай Моргунов.

Сегодня резонансным можно назвать весь уничтоженный сад.

Эта крыша была едва ли не самой уютной в Екатеринбурге. В 2001-м житель типовой девятиэтажки Николай Моргунов потребовал у коммунальщиков залатать текущую крышу. Отказали. Николай Иванович сам возглавил бригаду кровельщиков. Наведя на крыше порядок, он заметил - здесь растет ива. Преподаватель Архитектурной академии Николай Моргунов не раз видел за рубежом, как люди разбивают сады прямо на крышах своих домов. Пошел по их примеру.

Три года назад кровля снова потекла, причем в десятке метров от сада. Через суд управляющая компания обязала Николая Моргунова очистить крышу, но пенсионеру удалось на словах объяснить — сад и протечка никак не связаны, а деревья лучше сохранить. Теперь же коммунальщики говорят, что на садовода жалуются жильцы верхнего этажа, а им якобы приходится исполнять решение суда.

"Если бы были конструкции, которые бы предотвращали попадание влаги в кровлю, не было бы наверное заявлений от жителей о том, что предоставляется доступ, о том, что бежит эта кровля. Если бы они не воевали, управляющая компания вообще бы туда не выходила", — поясняет начальник ПТО управляющей компании Галина Орлова.

Семья Моргуновых уверена — про старое судебное решение коммунальщики вспомнили, потому что Николай Иванович — очень неудобный жилец. У него обострено не только чувство прекрасного, но и чувство справедливости. Мужчина через суд заставил управляющую компанию пересчитать квитанции с завышенными платежами. Так фирма потеряла почти два миллиона рублей. Сейчас помощь в борьбе с коммунальщиками хозяину разрушенного сада предлагают многие жители Екатеринбурга, в том числе юристы. Но они признают: на стороне управляющей компании — старое решение суда.

"И хотя локальная битва почти проиграна, Николай Иванович еще верит: в Екатеринбурге возможно построить целый квартал, в котором на крышах будут цвести сады", — говорит адвокат Мария Ярмуш.

"У папы в числе его проектов был еще "Сады на крыше" как глобальный проект. Не только над нашей маленькой квартиркой какой-то кустарный сад сделать, а вообще. Во всем мире это нормальная практика - сады на крыше. Это очень круто", — рассказала дочь Николая Моргунова Анастасия.

Он мечтает, что через 4 года, к 300-летию Екатеринбурга, такой квартал появится. Даже готов назвать земельный участок, где возможно такое строительство, и предложить готовый проект своих коллег с кафедры в Архитектурной академии. В том, что свой собственный сад на крыше получится восстановить, Николай Иванович сейчас не уверен, но точно знает: несмотря на грустный финал, все 18 лет его труда были не зря.