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28 апреля 201914:42

Самбистки устроили драку на трибуне во время турнира во Владивостоке

YouTube

Массовая драка спортсменов произошла в первый день международного турнира по самбо памяти Юрия Потапова во Владивостоке. Грозящую дисквалификацией стычку сняли на видео.

Инцидент произошел 27 апреля через несколько минут после поединка за бронзовые медали среди женщин в весовой категории до 56 килограммов, в котором со счетом 6:0 победу над Ольгой Вициной одержала призер чемпионата Дальнего Востока Юлия Литвинцева из Артема.

 

"Через 10 минут я пошла мимо трибуны, где сидела Вицина, и она меня исподтишка ударила. Подлетел ее парень и толкнул меня так, что я отлетела на стол, где находились врачи. А затем уже я в состоянии аффекта попыталась ударить в ответ обидчицу. Хотя, если честно, не помню этого момента", — рассказала Vl.ru спортсменка.

На кадрах, однако, видно, что перед стычкой девушек произошла драка среди мужчин, после чего Литвинцева, у которой был поврежден нос, нанесла мощный удар кулаком по лицу сопернице. Зрители быстро разняли самбистов, не дав им устроить бои без правил.

Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и открытым переломом носа.

"Первый раз сталкиваюсь с таким поведением спортсменов. Я написала заявление в полицию", — призналась она.

О состоянии Вициной ничего не сообщается, как и том, чем завершилась драка на трибунах между мужчинами. Известно, что обеих спортсменок отстранили от соревнований, более того, они могут быть дисквалифицированы Международной федерацией самбо.

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