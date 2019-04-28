Россияне застряли в Китае из-за казуса в аэропорту

Россияне, летевшие в Москву из Таиланда и Индонезии транзитом через Китай, застряли в аэропорту Байюнь Гуанчжоу (Китай). Всего в транзитной зоне находятся 27 человек, среди них – один ребенок. Им уже проставили транзитные визы.

В ближайшее время туристы вылетят в Урумчи, оттуда уже в Москву, сообщил атташе генконсульства Григорий Колышкин. Исключением стали 3 или 4 человека. Они не стали дожидаться решения и купили билеты без пересадки самостоятельно.

Россияне оказались в сложной ситуации из-за того, что самолет авиакомпании China Southern должен был сделать техническую посадку в городе Ухань для дозаправки. Это считается перелетом внутри Китая, и у людей китайской визы не оказалось. Поэтому они не смогли вылететь в Москву, передает РИА Новости.