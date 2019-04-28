Дом, в который попала молния, горел полчаса

В городе Сызрань Самарской области загорелась крыша одного из частных домов. По предварительной информации, возгорание произошло из-за того, что в дом ударила молния. Никто из людей не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, огонь распространился на площади около 50 квадратных метров, прибывшие по вызову пожарные справились с ним за полчаса.