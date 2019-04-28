Патриарх Кирилл проведал неизлечимо больных детей

Патриарх Кирилл навестил неизлечимо больных детей, сообщает "Интерфакс". После пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя предстоятель Русской Православной церкви посетил отделение паллиативной помощи Морозовской детской больницы. Он пообщался с юными пациентами и передал им, их родителям и персоналу отделения пасхальные подарки.

Клинике патриарх Кирилл подарил дерматоскоп, применяемый при обследовании кожных новообразований для выявления ранних форм онкологических заболеваний и доброкачественных перерождений. В клинике подарок назвали "особенно ценным", отметив внимание патриарха к нуждам медиков.

Кроме того, патриарх посетил больничный храм Покрова Пресвятой Богородицы.