Сын Луиса Суареса укусил отца за плечо

"Барселона", обыграв в 35 туре "Леванте" 1:0, досрочно стала чемпионом Испании. Чествование победителей состоялось сразу после матча на "Камп Ноу".

Во время празднования нападающий "Барселоны" Луис Суарес взял на руки своего младшего сына Лаутаро. Во время чествования малыш укусил отца за плечо, чем заставил вспомнить "подвиги" самого Луиса.

Луис Суарес известен не только как один из сильнейших нападающих современного футбола. На протяжении своей карьеры он неоднократно кусал соперников. От его зубов пострадали Бранислав Иванович и Джордже Кьеллини, а сам уругваец был наказан длительными сроками дисквалификации.