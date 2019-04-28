Бойня на Шри-Ланке: брат смертника схвачен с двумя мечами

Старший брат террориста, атаковавшего отель "Шангри-Ла" в Коломбо (Шри-Ланка), задержан в пригороде столицы Дематагоде. Полиция назвала его имя — Мохамед Ибрагим Ифтикар. И уточнила, что при задержании у Ифтикара имелось два меча.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух главных террористов. Их идентифицировали как Мохамеда Саадика Абдул Хака и Мухамеда Саахида Абдул Хака.

В католическую Пасху по Шри-Ланке прокатилась серия взрывов. 8 атак погубили более 250 человек. Ответственность за теракты взяли на себя игиловцы (запрещено в РФ).

Следствие уже установило имена 8 из 9 смертников, передает РИА Новости.