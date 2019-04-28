Благодатный огонь доставили на место крещения князя Владимира

Частицу Благодатного огня доставили из Иерусалима в Свято-Владимирский собор Севастополя. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в субботу, пишет ТАСС.

В Севастополе у памятника святому Владимиру лампаду встретил крестный ход, который пронес благодатный огонь в храм под колокольный звон.

У Свято-Владимирского собора собрались сотни жителей города и туристов. Пасхальную великую вечерню отслужит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

В Севастополе в программу пасхальных гуляний входят концерты, ярмарки, спортивные состязания и другие массовые развлечения.