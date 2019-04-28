Смертельное ДТП у "Лахта-центра" попало на видео

Лихач за рулем Kia Rio и его пассажир погибли, еще три человека оказались в больнице в результате ночного ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга. Камера наблюдения зафиксировала смертельный переворот легковушки.

Авария произошла около двух часов ночи 28 апреля у дома №1 по Лахтинскому проспекту. Двигавшийся на скорости свыше 100 километров в час водитель не совладал с управлением, машину развернуло на дороге, после чего она налетела на островок безопасности, перевернулась и врезалась в ограждение.

Владелец автомобиля, который, по некоторым данным, был пьян, и один из его пассажиров скончались на месте, еще один мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, двое его приятелей госпитализированы в состоянии средней тяжести.