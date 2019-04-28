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28 апреля 201920:31 Николай Васильев

Пасха: Христос побеждает смерть

28 апреля православные христиане отмечают свой главный праздник — Воскресение Иисуса Христа, или Пасху. Сотни миллионов прихожан Русской Православной Церкви по всему миру, а это более более 300 епархий, 40 тысяч священников — от Владивостока до Калининграда, от Японии до США и Канады, в Европе, Австралии и Новой Зеландии.

На всех континентах в ночь на 28 апреля православные собрались в храмах, чтобы разделить радость Воскресения Иисуса Христа. Это событие — основа христианской веры, символ победы над смертью и надежды на жизнь вечную.

В Светлую Пасхальную ночь в храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Как русский православный мир встретил светлый праздник?

Когда в столице Японии православные поздравляли друг друга с воскресением Спасителя, в храме святого Николая в Риме, например, в это время только готовились к освещению пасхальных яиц и куличей.

В мире — 300 миллионов православных, и все они сегодня — в храмах. Но особенно размах ликования заметен на улицах во время крестного хода.

Процессия прихожан московского Богоявленского собора в Елохове. Молодые родители с коляской рассказывают, что обязательно нужно прийти на службу и ребенка нужно приучать с хорошему и доброму с самых первых моментов жизни.

К полуночи в Москву доставили самолетом Благодатный Огонь, сошедший в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Обойдя крестным ходом стены главного собора Русской Церкви — храма Христа Спасителя — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провозгласил верующим главную благую весть самого светлого праздника православных: "Христос Воскресе!"

Вера в чудо воскресения объединяет в одном храме всех — от студента столичного вуза и паломника из дальнего региона до главы государства: это общая молитва.

В пасхальную ночь в алтаре главного храма России — необычная икона-складень — Спас Нерукотворный. Это святыня будущего храма Вооруженных сил, который будет построен в Подмосковье через год. Образ написали и оформили как раз накануне праздника Воскресения, и во время службы Патриарх освятил эту икону. Средства на ее создание пожертвовал из личных сбережений президент России.

На праздничных богослужениях по всей стране — жители таких разных мест, как заполярная Чукотка с ее валящими с ног ледяными ветрами, и колыбель русского православия Крым с монастырем святого Георгия на мысе Фиолент. Этой обители, расположенной прямо на берегу Черного моря, больше одиннадцати веков

Крестный ход в честь Пасхи — и в преимущественно исламской чеченской столице. В заново отстроенном храме архангела Михаила в Грозном — такое же светлое настроение, как и в древней Троицкой лавре в Сергиевом Посаде. Для священников — нынешних и будущих — главное торжество – молитва.

"Праздник Воскресения показывает нам жизнь, приоткрывает ее в большей степени, чем все остальные. Потому что Христос побеждает смерть. Та жизнь, которую нам подает Христос, вечная", — сказал Александр Черепенин, студент Московской духовной академии.

Светлое Христово Воскресение — это окончание Страстной недели, символизирующей завершение человеческой жизни Иисуса. В пятницу в храмах — вынос погребальной плащаницы распятого Спасителя. Воскресенье — начало новой жизни Христа как победившего смерть Сына Божьего.

В Московской духовной академии, где учатся более восьмисот студентов со всех уголков планеты, очевидно, насколько востребовано и актуально сегодня православие. Ведь эти молодые люди сами приходят в церковь, чтобы постичь строгие наставления о помощи ближним, которые Христос давал своим апостолам.

Впереди у православных — Светлая седмица — целая пасхальная неделя. Храмы по всему миру будут постоянно открыты для прихожан, и на каждом богослужении будут звонить праздничными переливами колокола в честь Воскресения Христова.

Текст: "Вести недели"

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