Китай хочет больше российского газа

Китай заинтересован в увеличении объемов поставок российского газа, заявил глава российской корпорации Алексей Миллер в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". По его словам, КНР интересуют объемы, значительно превышающие те, что зафиксированы в 30-летнем контракте между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). По нему ежегодно в КНР должно поставляться 38 миллиардов кубометров газа.

На 2019 год "Газпром" запланировал инвестиции в проект газопровода "Сила Сибири" в размере 147,53 миллиарда рублей (общая стоимость проекта в ценах 2011 года оценивалась в 799,9 миллиарда рублей). По магистрали газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться на внутренний рынок и на экспорт в Китай.

Ранее Миллер сообщал, что строительство газопровода "Сила Сибири" идет с опережением графика, поэтому поставки газа в Китай начнутся раньше намеченного срока — с 1 декабря 2019 года. В случае реализации проектов "Сила Сибири", "Сила Сибири-2" и поставок природного газа в КНР с российского Дальнего Востока "к 2035 году "Газпром" может стать экспортером газа "номер один" на китайский рынок". О важности поставок российского газа в Китай говорил и Владимир Путин во время форума "Один пояс — один путь".

Также глава "Газпрома" заявил о планах использовать ресурсы полуострова Ямал для трубопроводных поставок газа на экспорт, в том числе в Китай. По данным Миллера, газовые месторождения Ямала будут обеспечивать потребителей газом на протяжении более 100 лет. Этот маршрут поставок российского трубопроводного газа может стать "самым перспективным и значимым газотранспортным коридором", считает глава "Газпрома".