Путин и Си обошлись без кулинарных экспериментов, но сходили в русский ресторан
На пасхальную службу в храме Христа Спасителя Владимир Путин прибыл сразу после многочасового перелета из Китая, где проходил Второй международный форум "Один пояс - один путь" — гигантский по масштабам инфраструктурный проект, предложенный Китаем для перемещения товаров по Евразии. В нем участвуют уже десятки стран — от юго-востока Азии до юга Европы и далее — в Африку. Одной из последних к новому "Шелковому пути" недавно присоединилась Италия. Вообще каждая страна, что участвует в китайском проекте, рассчитывает на хорошую прибыль и развитие инфраструктуры. А потому и в этот раз в Китай прилетели главы 40 государств, в том числе Сербии, Австрии, Египта, Кипра, Азербайджана и многие другие.
В старейшем ресторане Тяньцзиня гоубули готовит уже восьмое поколение поваров. Это Ню Сюцзюань показывала Владимиру Путину во время его прошлого визита, как правильно завернуть в тесто начинку из мяса. Кадры лидеров у плиты — теперь лучшая реклама. А баоцзы — это что-то среднее между паровыми булочками и пельменями, где традиционно 18 складок в форме цветка хризантемы, обзавелись "модификацией" в русском стиле.
"Баоцзы Путина", сделанные шестью нажатиями пальцев. А "шестерка" означает успех", — сказала Ню Сюцзюань.
В этот раз Путин и Си Цзиньпин обошлись без кулинарных экспериментов. Председатель КНР пригласил российского президента на рабочий завтрак в русский ресторан. Время для неформального общения они всегда находят, каким бы ни был масштабным форум. А в Пекине собрались главы сразу 37 государств.
Делегатов и того больше — грандиозная китайская инициатива "Один пояс — один путь" может связать почти полторы сотни стран. Но ведь смысл ее так созвучен с идеей Евразийского экономического союза, которому с китайским "Шелковым путем" по пути.
Утро в китайском парке начинается с традиционной гимнастики тайчи. С таким же спокойствием и даже хладнокровием желтого дракона Пекин и продвигает глобальный проект по заветам китайских мыслителей.
"Как гласит китайская мудрость, "вмещая реки со всеми притоками, море становится безграничным и бездонным", — отметил глава КНР.
Свою логистическую карту мира Китай нарисовал еще в 2013-м — концепция новой межконтинентальной транспортной системы переброски грузов по морю и суше. Северный коридор через Центральную Азию, Россию, в Европу. Центральный — Китай, Азия и дальше Персидский залив и Средиземное море. Южный — Юго-Восточная Азия, Индийский океан. Потому и отправлялся месяц назад Си в свое европейское турне. Греческий порт Пирей, что уже во власти китайцев, итальянская Генуя — Пекин присматриваются к Триесту. Но эти морские коридоры как минимум в два раза длиннее того, что проходят через Россию и ее Северный морской путь.
"Рассматриваем возможность состыковать Северный морской путь и китайский морской "Шелковый путь". Тем самым создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой. Такой масштабный проект подразумевает тесное сотрудничество стран Евразии, наращивание транзитных перевозок, строительство портовых терминалов, логистических центров. Мы приглашаем представителей представленных здесь государства подключиться к его реализации", — сказал Владимир Путин.
На развитие экономики "Шелкового пути" Пекин готов потратить больше 50 миллиардов долларов — китайцам нужны рынки сбыта. У Москвы — свой интерес. Создание транспортной инфраструктуры — триллионы рублей инвестиций. В том числе в БАМ и Транссиб.
Вот и Си Цзиньпину Путин привез в подарок плакат — о том, как рабочие двух стран связали их железнодорожной веткой: "Москва с Пекином в дружбе нерушимой". Обмен подарками — в гостинице с символичным названием "Дружба", которую в середине 50-х построили для советских специалистов, помогавших, в свою очередь, строить социалистический Китай. Социализм оказался с китайской спецификой. А сегодняшние связи — еще крепче.
Вот он, в определенной степени символ торговых отношений России и Китая — легендарная пекинская улица Ябао Лу, откуда и начинали в 90-е свой "шелковый путь" тысячи "челноков" всего постсоветского пространства. Здесь что ни магазин, то вывеска на русском.
Чайная церемония — прямо за прилавком. Продавец Володя — русское имя взял как раз, когда от "челноков" отбоя не было, — теперь переключился на туристов. Крупная торговля перешла на электронные площадки. Российским шоколадом и мороженым в китайских магазинах уже никого не удивишь. Не случайно, отмечая рост совместного товарооборота — он превысил 100 миллиардов долларов — Путин поднимает вверх оба больших пальца. Этот год российско-китайских отношений здесь даже назвали "годом богатого урожая": завершится строительство двух мостов через Амур, в декабре в Китай пойдет газ по трубопроводу "Сила Сибири". Россия может дать и больше.
"Будут построены новые заводы на севере России – "Ямал-СПГ, "Арктик-СПГ". Рассматривается возможность расширения "Сахалина-2". Это крупный проект по сжижению газа на Дальнем Востоке Российской Федерации. Все упомянутые крупные нефтегазовые проекты, на наш взгляд, вносят существенный вклад в укрепление энергетической безопасности на всем Евразийском континенте", — подчеркнул российский президент.
Об энергетических и торговых проектах говорили и на двусторонних встречах. В резиденции "Дяоюйтай" только успевали менять флаги. Президент Азербайджана Алиев, египетский лидер Ас-Сиси, президент Сербии Вучич, глава Кипра и госсоветник Мьянмы. Многовекторность российской политики как раз в духе новой модели глобальной экономики.
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