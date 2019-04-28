Косачев напомнил "горе-миротворцам", что жителей Донбасса запугать невозможно

План урегулирования конфликта в Донбассе, который предложили в парламенте ФРГ, не имеет перспектив, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Стратегию "Миру на Украине нужен новый импульс" предложила фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП). Она подразумевает большее давление на внешнего агрессора (это Россия), привлечение миссии ООН и сил гражданской полиции с целью оказания устрашающего воздействия.

Косачев заметил, что горе-миротворцам придется воздействовать на мирное население, а его, пожалуй, уже ничем не испугаешь. Речь в контексте урегулирования должна вестись о защите политических, социально-экономических и гражданских прав жителей Донбасса. И защищать их нужно от Киева.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев и Запад обвиняют РФ во вмешательстве во внутренние дела Украины, но Москва отвечает, что выступает за скорейшее завершение конфликта, передает РИА Новости.