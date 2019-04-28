"Локомотив" одержал нелегкую победу над "Енисеем"

Программу 26 тура чемпионата России по футболу продолжился матч в Москве, где чемпион страны "Локомотив" принимал "Енисей" из Красноярска. Хозяева сумели выиграть с результатом 2:1.

"Локомотив" владел заметным преимуществом, но при этом создавал немного моментов. В первом тайме у чемпионов было две возможности забить. Но сначала не попал в ворота Антон Миранчук, а потом промахнулся его брат Алексей. Главные события развернулись во втором тайме.

На 67 минуте капитан сибиряков Валерий Кичин поразил собственные ворота. Но вскоре радость хозяев была испорчена травмой Владислава Игнатьева, который покинул поле на носилках. На 84 минуте гостям удалась атака, точку в которой поставил нападающий Михаил Костюков – 1:1.

Но "Енисею" не удалось добиться почетной ничьи с чемпионом. Алексей Миранчук нашел в штрафной Джефферсона Фарфана, и тот нанес точный удар по воротам Юрия Нестеренко – 2:1. "Локомотив" выиграл 2:1, набрал 49 очков и занимает второе место. У застрявшего на последнем месте "Енисея" осталось 16 очков.