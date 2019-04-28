Последствия масштабного пожара на складе "Магнита" сняли с высоты птичьего полета

Стены — единственное, что уцелело во время серьезного пожара в распределительном центре торговой сети "Магнит" в Воронежской области. Сделанная с квадрокоптера запись позволяет оценить масштаб разрушений.

Сообщение о возгорании в селе Нечаевка Новоусманского района поступило сразу после полуночи 28 апреля. К моменту прибытия спасателей огнем было охвачено порядка 20 тысяч квадратных метров склада, но за считанные минуты площадь пожара увеличилась вдвое. Локализовать его удалось к четырем утра, на ликвидацию ушло еще четыре часа.

Спасателям удалось отстоять прилегающее к распределительному комплексу помещение, но вот сам он превратился в пепелище. На кадрах видно, что устояли только стены, крыша и весь товар на стеллажах были уничтожены.

В подвешено состоянии оказались около 900 сотрудников склада, который снабжал продукцией магазины не только Воронежской, но и Орловской и Белгородской областей, — с высокой долей вероятности, их отправят в неоплачиваемый отпуск.

Прокуратура начала проверку после жалоб пожарных на перебои с водоснабжением — в гидрантах не было необходимого давления.