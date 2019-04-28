Пять человек утонули в реке по пути на кладбище в Ростовской области

Три женщины и двое мужчин погибли по пути на кладбище в Ростовской области — машина, в которой они находились, съехала с берега в реку Дон и перевернулась. Операцию по извлечению Kia Rio из воды сняли на видео.

ЧП произошло ближе к полудню в субботу, 27 апреля, на западной окраине Константиновска, когда родственники ехали навестить усопших. По предварительной версии, водитель на скорости не совладал с управлением, и машина съехала в реку.

Никому из находившихся в салоне выжить не удалось. Тела трех женщин уже обнаружили, а вот их попутчиков все еще ищут.

В воскресенье с помощью автокрана машину вытащили из реки.