Лучший бас мира поставил оперу в Уфе

Уроженец Башкортостана Ильдар Абдразаков решился на режиссерский дебют в родной Уфе и посвятил оперу "Аттила" отцу.

Ильдар Абдразаков: "Что побудило меня выступить в качестве режиссера? Прежде всего, у меня отец, Амир Габдульманович Абдразаков, был режиссером. Этот спектакль — своеобразное посвящение моему папе, который в этом году отметил бы свой 85-летний юбилей. Захотелось для родной публики сделать свою интерпретацию. Тем более, что башкиры — это кочевники. Племя башкир в какой-то момент даже примкнуло к племени Аттилы, и они вместе дошли до Милана. Когда я осознал все исторические параллели, в этот момент я окончательно понял, что "Аттилу" хочу поставить в своем родном театре.

Двукратный обладатель "Грэмми", лауреат "Золотой маски", народный артист Башкортостана и Татарстана Ильдар Абдразаков исполнил заглавную партию в "Аттиле" Джузеппе Верди на недавнем открытии сезона театра Ла Скала. А еще в Нью-Йорке, Риме, Санкт-Петербурге, Барселоне. Музыкальный руководитель оперы и дирижер — постановщик обладатель "Золотой Маски" Артем Макаров, сценограф и художник по костюмам — Иван Складчиков.

Для самой масштабной постановки Башкирского театра оперы и балета приглашены солисты Большого театра, Мариинского, сшито и вручную расписано 400 костюмов. Мировая премьера "Аттилы" прошла 27 апреля.