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Взрывы на Шри-Ланке 12 минут назад

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28 апреля 201920:43 Дмитрий Мельников

Шри-Ланка не была готова к терроризму новой формации

Шри-Ланка медленно отходит от серии терактов, в которых погибли более 350 человек. Эта островная страна с 22-миллионным населением, преимущественно буддистская. Мусульман там – 10%, при том что христиан — 7. Христиане — наиболее спокойная группа, никогда ранее не участвовавшая в межрелигиозных конфликтах. Да и мусульмане на Шри-Ланке тоже вели себя до недавнего времени преимущественно тихо, хотя и становились порой объектом нападок со стороны радикальных буддистов.

Но вот пару лет назад на Шри-Ланке стали появляться радикальные мусульманские секты. А поскольку традиционно на толерантной Шри-Ланке мусульмане и христиане жили рядом в одних и тех же кварталах, перемены случились прямо на глазах у христиан, то они и первыми забили тревогу. Мол, дело может кончиться плохо. В ответ — серия терактов против храмов и отелей, где в основном останавливаются христиане. Ответственность за взрывы смертников берут на себя террористы из так называемого "Исламского государства" (запрещено в РФ). Причем надо учесть, что минимум два десятка боевиков из разбитого в Сирии и Ираке варварского халифата вернулись на Шри-Ланку.

Мусульман на Шри-Ланке не более 10%. И впервые власти собираются запретить им ношение полностью закрывающих лицо никаба и бурки. Среди задержанных по подозрению в помощи террористам много женщин. Местных мусульман призывают отнестись к этому запрету с пониманием. Ну, а немусульманское население острова теперь глядит на своих соседей с подозрением и страхом.

Предполагаемых организаторов и пособников этой атаки продолжают задерживать на острове каждый день, но взрывы не прекращаются. Трое боевиков подорвали себя во время очередного полицейского рейда. 15 погибших, среди них — шестеро детей.

Насколько глубоко исламистское подполье проникло в жизнь пляжного рая, до сих пор не представляют ни власти. ни простые жители. Косые взгляды на улицах и закрытые мечети. Небольшая мусульманская община Шри-Ланки за одну неделю превратилась в главный источник страхов. От мусульман требуют совершать свои пятничные намазы дома. Теперь уже звучат угрозы ответных взрывов в мечетях. Сотни мусульманских семей пакуют вещи — теперь им здесь не рады.

Эти восемь человек, предположительно, и есть те самые террористы-смертники, подорвавшие себя в церквях и отелях на Шри Ланке . Видео, в котором люди с закрытыми лицами клянутся в верности Абу Бакр аль-Багдади — халифу запрещенного "Исламского государства" — как утверждается, было записано за несколько дней до того, как курортный остров захлестнуло цунами террора.

Эти кадры и черный флаг с узнаваемой символикой, найденный при обыске вместе с арсеналом взрывчатки, — пока основные улики, которые отсылают следствие к международному террористическому синдикату. Исламистская угроза возникла ниоткуда и изменила уклад жизни навсегда.

От храма святого Антония в Коломбо началась эта цепь кровавых терактов. Именно здесь во время пасхальной службы и прогремел первый взрыв. Непосредственные исполнители взрывов на Пасху — молодые люди из обеспеченных и известных на Шри-Ланке семей. Все получили хорошее образование, в том числе и за границей, в Великобритании и Австралии, местный средний класс. Среди них - например - сыновья успешного ланкийского бизнесмена, торговца специями. Приличные люди.

Вот, предположительно, один из них с рюкзаком полным взрывчатки за несколько секунд до того как взорвать себя в храме святого Себастьяна и убить 100 человек, мило треплет по голове игравшую на улице девочку.

Shangri-La — один из самых фешенебельных отелей столицы острова. За сутки до взрыва в номере "616" поселились двое террористов-смертников, которые и привели в действие взрывное устройство. По такой же схеме был организован взрыв и во втором отеле — пятизвездном Kingsbury.

В одноместный номер террорист заселился за сутки. Вот он на следующее утро выходит из своего номера и направляется в ресторан отеля, где в самом разгаре завтрак. На часах – 9:12. Некоторое время он мнется у одного из столиков, после чего приводит в действие взрывное устройство.

Золотую жилу турбизнеса здесь все годы берегли как могли. Зная об этом, отдыхающие со всего мира ехали на остров без опасений. Даже самые состоятельные чувствовали себя в безопасности.

Трое из четырех детей миллиардера и самого богатого гражданин Дании Андерса Хольх Повльсена оказались среди десятка погибших постояльцев отеля Shangri-La.

До минувшей недели главными террористами на острове считались боевики группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама". С середины 70-х они выступали за создание на Цейлоне независимого тамильского государства. 30 лет гражданской войны между центральными властями и сепаратистами закончились в 2009-м полным уничтожением партизанского движения. Государство наслаждалось миром и все растущим потоком туристов.

В Коломбо думали, что у страны один враг и он побежден. Несколько лет назад появилась первая информация, что в Сирии на стороне боевиков воюют выходцы с курортной Шри-Ланки. А сам Цейлон стал транзитным пунктом для переправки завербованных радикалов из Южной Азии на Ближний Восток. К терроризму новой формации здесь не был готов никто.

Текст: "Вести недели"

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