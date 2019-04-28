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28 апреля 201916:59

Боттас выиграл Гран-при Азербайджана

EPA

В Баку завершился четвертый этап Формулы-1 Гран-при Азербайджана. Победу одержал финн Валлтери Боттас из Mercedes. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso был вынужден сойти с трассы.

Даниил Квят занял в квалификации шестое место, что позволяло надеется на хороший результат. Но в начале гонки у Квята возникли проблемы с шинами. После пребывания в боксах Даниил вернул себе место в десятке. Но после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault, Квят был вынужден завершить гонку. Сошел с трассы и австралиец.

Борьба за победу развернулась между представителями Mercedes Валлтери Боттасом и Льюисом Хэмилтоном. Несмотря на старания Хэмилтона, победу одержал Боттас. Британец финишировал вторым. Третьим стал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Валлтери Боттас вышел в лидеры после четырех этапов. В его активе 87 очков. 86 — у Льюиса Хэмилтона. На третьем месте Себастьян Феттель — 52. ДаниилКвят с одним очком занимает 16 место.

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