"Укроборонпром" хотят ликвидировать

Вместо "Укроборонпрома" на Украине создадут новый государственный орган с расширенными полномочиями, сообщил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому станет возможной ликвидация "Укроборонпрома".

Таким образом уменьшится коррупция в сфере оборонно-промышленного комплекса, удастся избавиться от многочисленных фирм-прокладок, передает РИА Новости.

Ранее в Bihus.info была опубликована информация о хищениях в оборонной сфере Украины. Согласно версии издания, сын бывшего замсекретаря СНБО Игорь Гладковский с компанией единомышленников с 2016 года продавал украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Всего от "Укроборонпрома" они получили 9,2 миллиона долларов.