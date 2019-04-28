"Уральские авиалинии" объяснили, почему вместо Парижа самолет сел в Калуге

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Москвы в Париж, совершил посадку в Калуге. Позже выяснилось, что это была плановая остановка. Однако пассажиров об этом не предупредили, в их билетах было указано, что это прямой рейс Москва-Париж. Теперь пассажиры намереваются подать на авиаперевозчика в суд.

Как пояснили в пресс-службе "Уральских авиалиний", дело в том, что французские авиационные власти ограничили число полетов между российской столицей и городами Франции.

"Уральские авиалинии" получили разрешение авиационных властей РФ на выполнение международных полетов по направлению Жуковский-Париж с ноября 2018 года. Однако французские авиационные власти сочли Жуковский четвертым аэропортом Москвы и отказались выдать авиакомпании разрешение на прямые полеты. Поэтому для обеспечения рейса Москва-Париж было решено выполнить его с посадкой в Калуге. Авиакомпания получила однократное разрешение на это от властей Франции.

"Российские авиационные власти предпринимают максимальные усилия для решения этого вопроса", — приводит заявление представителя пресс-службы РИА Новости.

Ранее генеральный директор агентства AG Loyalty Наталья Максвелл-Джексон написала в своем Facebook, что в билетах на рейс Москва-Париж была указана длительность полета — 3 часа 45 минут, однако информации о пересадке у пассажиров действительно не было.