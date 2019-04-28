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28 апреля 201921:30 Дмитрий Киселёв

Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще

В США заявили, что вводят полный глобальный запрет на покупку иранской нефти со 2 мая. Для всех. То есть еще раз, чтобы понять, что мы не ослышались: представитель Белого дома Сара Сандерс прозаично заявила, что Дональд Трамп решил запретить всем странам на нашей планете без исключения — импортировать нефть из Ирана. В противном случае всех купивших станут наказывать санкциями.

Вообще если посмотреть на эту ситуацию из космоса, откуда-нибудь из другой галактики, как это делают писатели-фантасты, то как раз в таком масштабе и под таким ракурсом абсурдность, сюрреалистичность происходящего становятся очевидными.

Вы только представьте себе далекую и обитаемую некими существами планету, на ней — сотни государств — больших и малых, с разными укладами и историей, они торгуют между собой чем могут, стараются жить мирно и договариваться, а есть там одно государство — назовем его тоже Америкой — и не самое безоговорочно мощное, по крайней мере, не всесильное, которое вдруг требует ото всех без исключения разорвать торговлю и контракты с какой-то одной среднего размера, но гордой страной. Тамошняя Америка буквально приказывает и угрожает. Далекая планета не согласна. Она — за свободу. Но есть там одна страна, которая против свободы для других, за свободу лишь для себя, а свою свободу понимает лишь как право лишать свободы других.

Из этого сюжета можно сделать компьютерную игру, мультик или фантастический триллер про удивительную жизнь в далекой галактике. И даже запустить туда Человека-паука, чтобы он спасал всех во имя свободы. И за кого в таком случае вы бы болели? На чьей стороне, по вашему мнению, там добро и кто в этом сюжете злодей? Думаю, для всех нас это очевидно.

Но если вернуться уже в нашу галактику и ближе к нашей звезде на третью от Солнца планету под названием Земля, то увидим, что ровно такой сюжет сейчас разыгрывается здесь, у нас на глазах, когда одно государство — США — угрожает всем остальным, пытаясь командовать планетой.

При этом Америка ссылается на себя, мол, она недовольна тем, что Иран якобы не исполняет ранее заключенную "ядерную сделку", по которой он в обмен на снятие санкций переводит свою атомную промышленность на мирные рельсы. Все остальные участники сделки, а это — на минуточку — Британия, Германия, Китай, Россия и Франция — с Америкой не согласны, считая, что Иран корректен. Такое же мнение и у международного контрольного органа МАГАТЭ. Но есть претендующая на исключительность Америка.

Запрет всем покупать нефть у Ирана — лишь частный случай общего. Но кому продает нефть Иран? Главный покупатель — Китай. Как он реагирует? Китай не подчиняется Соединенным Штатам. Вот заявление официального представителя МИД Китая Гэн Шуана: "Китай выступает против односторонних санкций. Сотрудничество Китая и Ирана открытое, транспарентное и законное. Это нужно уважать. Правительство Китая будет всеми силами защищать законные интересы своих компаний".

Южная Корея и Индия тоже не планируют отказываться от иранской нефти, но пока выжидают, надеясь на то, что Трамп, быть может, сделает для них исключение. Япония, в чьем нефтяном импорте доля Ирана – лишь 3%, отвечает уклончиво. Зато для Турции право свободно торговать с Ираном — дело принципа.

"Турция — против навязывания подобных шагов. Указывать, у какой страны покупать нефть вместо Ирана, — это значит преступать границу дозволенного", — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как видим, обнулить со 2 мая всю нефтеторговлю Ирана у американцев точно не получается. Это уже ясно. Вышла глупость. И что в результате? По крайней мере, цены на нефть уже отреагировали ростом. Символический потолок в 75 долларов за баррель марки Brent пробит. Сейчас цена – максимальная с октября прошлого года. На фоне того, что творят США с Венесуэлой. цены могут скакнуть и куда выше.

Выгодно ли это хоть кому-то? Быть может, Саудовской Аравии или Объединенным Арабским Эмиратам? Или, быть может, России? Ведь каждый доллар к цене на нефть приносит в наш бюджет миллиарды долларов. Но, позвольте, ведь есть принципы. Если согласиться с принципом, что США вправе запрещать всему миру покупать углеводороды у какой-нибудь одной страны, то в один прекрасный момент такой одной страной могут оказаться те же Саудовская Аравия и Эмираты.

Или, скажем, Америка вдруг вздумает запретить всем покупать у России газ или нефть. Нормально? А почему только нефть, может, еще что-то: алмазы, лес или зерно? А у какой-то другой страны — бананы или кофе. А у Германии – автомобили. А у Китая — вообще все. Если согласиться на такой порядок, то где остановиться? И во что превратится наш мир по воле США?

Если обобщить и по-простому, то сейчас Трамп выступает против свободы вообще и против свободы торговли в частности, против свободы принятия решений суверенными странами и против свободы поиска деловых партнеров. Америка, построившая себя на культе свободы и конкуренции, выступает против конкуренции и лишь за собственную исключительность. Не получится.

Для мира это — определенный тест. Например, для Евросоюза, который изначально считал разрыв Америкой сделки с Ираном неправомерным. А теперь, когда Америка идет дальше и пытается ввести новый мировой порядок, начав с Ирана, что скажет Европа? Готова ли она солидаризироваться с Вашингтоном? Где они, европейские принципы? И весит ли Европа хоть что-то в мировой политике?

Но есть и другая сторона американской простоты. Сам Иран, видя, что его буквально загоняют в угол, вынужден будет защищаться. А что если Иран разморозит свою ядерную программу? В конце концов она была заморожена в обмен на отмену санкций, а сейчас ситуация изменилась. Точно да. И что тогда? В США это просчитали? С Северной Кореей-то не могут совладать. А тут еще и Иран на свою голову бередят. Умно? Да глупо.

Интересно, что в той же стилистике американцы пытаются говорить и с Россией. Так, посол США в Москве Хантсман вдруг напомнил Кремлю, что в Средиземном море находятся два американских авианосца, что, по его словам, "по сто тысяч тонн международной дипломатии в каждом". Конечно, не на посла Хантсмана, а на такую американскую политику в отношении планеты Москва плюет. Плюет потому, что такое не может вызывать ни уважения, ни тем более согласия.

Для чистоты отношений на воду спущена первая атомная лодка-носитель беспилотной системы "Посейдон", невидимой для подводных радаров и неуязвимой для американских торпед. Подводные дроны "Посейдон" — убийцы авианосных групп. Противоядия "Посейдонам" у США нет и не просматривается.

Вот, собственно, такие мысли по поводу действий США в отношении Ирана. Как видим, дело даже не в Иране. Дело в принципах.

Текст: "Вести недели"

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