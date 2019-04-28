Продавщица подстрелила самонадеянного грабителя в Блуменау

На больничной койке в тяжелом состоянии оказался 26-летний Эвандро де Андраде после неудачного вооруженного налета на магазин в бразильском Блуменау. В госпиталь его отправили вовсе не полицейские или охрана, а продавщица, своевременно доставшая пистолет и спасшая своего напарника, сообщает O Municipio. Действия женщины не робкого десятка сняла камера наблюдения.

Порог винного магазина злоумышленник, уже имеющий семь приводов за разного рода правонарушения, переступил около половины десятого вечера 26 апреля и тут направился к расположившемуся в зале продавцу. Пригрозив ему револьвером, он уложил мужчину на пол, при этом не обращая ровным счетом никакого внимания на покупательницу и кассира. Последняя поспешила воспользоваться моментом, достала из-под прилавка пистолет и, прицелившись, выстрелила в спину склонившемуся налетчику.

Эвандро рухнул на пол, револьвер выпал у него из рук, и его тут же подобрал поднявшийся на ноги продавец. В госпиталь раненого грабителя доставили пристегнутым к носилкам, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Правоохранители особо отмечают, что, несмотря на исход лечения, стрелявшей женщине не стоит опасаться уголовного преследования, поскольку закон трактует ее действия как самооборону.