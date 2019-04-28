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28 апреля 201918:30

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" и сделал шаг к чемпионству

фото: ФК "Зенит"

Программу 26 тура российской премьер-лиги продолжил матч в Санкт-Петербурге, где "Зенит" принимал самарские "Крылья Советов" Петербуржцы выиграли 4:2 и приблизились к завоеванию чемпионского титула.

Уже на девятой минуте "Зенит" вышел вперед после гола Сердара Азмуна. Иранец переправил мяч в сетку после прострела Юрия Жиркова. На 30 минуте Азмун уже после передачи Артема Дзюбы забил второй мяч. А затем счет вырос до крупного – мяч отскочил в ворота волжан от их защитника Тараса Бурлака. Казалось, что ничто не помешает лидеру одержать крупную победу.

Но ещё до перерыва бывший игрок "Зенита" Денис Ткачук забил два мяча, чем поставил выигрыш хозяев под сомнение. Второй тайм прошел в нервной, порою грубой борьбе. Нападающий гостей Рамиль Шейдаев получил две желтых карточки и оставил "Крылья" в меньшинстве. В самом конце встречи Игорь Смольников забил четвертый мяч и снял все вопросы о победителе.

"Зенит" выиграл 4:2 и набрал 57 очков. Петербуржцы уверенно лидируют, опережая "Локомотив" на восемь очков. У "Крыльяев Советов" 27 очков и 13 место.

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