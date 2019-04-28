Болтон высказался по американо-российскому давлению на КНДР

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Россия и Китай в последние месяцы оказывают необходимое санкционное давление на КНДР, но, тем не менее, могли бы его ужесточить.

"Именно санкционное давление изначально привело Ким Чены Ына к переговорам с президентом Дональдом Трампом", — напомнил Болтон, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз благодарил Москву и Пекин за санкции, введенные в приграничных районах с КНДР. Трамп называл их очень полезными. Речь идет о санкциях, которые РФ и КНР ввели в рамках выполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын на этой неделе провели переговоры в российском Владивостоке. Комментируя их, Трамп отозвался о заявлениях Путина относительно Северной Кореи "с похвалой".