Крым удивляет: каждый здесь найдет свое
Впереди — большие майские праздники. И многие россияне уже решили провести их в Крыму, тем более что с открытием автомобильной части Крымского моста попасть на полуостров стало быстрее и дешевле. В прошлом году Крым посетили рекордные 6 миллионов 800 тысяч туристов, и многие собираются туда снова. В этом году гостеприимные крымчане приготовили для туристов много нового.
Это, конечно, не африканская саванна, но очень похоже. Жаркое крымское сафари, где самых опасных хищников можно снимать на расстоянии вытянутой руки. А если повезет, получится даже погладить. Это, кстати, большая удача.
Роскошный прием у царственных особ — только после обеда, когда сытый прайд прячется в тени деревьев. Это — время ленивого отдыха. Своенравные дикие кошки вдруг становятся ручными. Но от хищного взгляда янтарных глаз не спрятаться, не скрыться.
Такой Крым удивляет и даже шокирует. Но главные звезды этого сезона — усатые и полосатые. Маленькие котята. Едва открыли глаза, а уже репетируют звонкий и угрожающий рык.
Из крымской саванны — в горы, где, словно покрытая инеем Ак-Кая, таинственная Белая скала. Ровесница мамонтов и неандертальцев, одна из главных туристических достопримечательностей, у подножия которой — достопримечательность нового времени — суперсовременная трасса. Километры новых дорог и десятки транспортных развязок. А значит, путешествовать по Крыму теперь еще комфортнее.
Космическим размахом встречает и главная воздушная гавань, где в этом сезоне ждут очередного рекорда — почти два миллиона туристов.
"Звездные концерты практически по всем городам Крыма, гастрономические фестивали в Ялте и Бахчисарае, теплеющее море и по-настоящему проснувшаяся крымская природа. Крым готов!" – сказал Вадим Волченко, министр курортов и туризма Крыма
И каждый здесь найдет свое. Приехав, однажды обязательно захочет вернуться. Ну, как можно не влюбиться в этот пылающий огнем закат и море, что искриться на солнце! А цветущие персиковые сады — медовый аромат весны. Чтобы увидеть все и сразу, — прогулка в облаках. На воздушном шаре. И в этих городах, что так хорошо видно сверху, к курортному сезону уже все готово. И даже на пляжах многолюдно.
Ведь как майские праздники встретишь, так весь год и проведешь. Народная примета. Больше красок. На десерт — сладкая клубника. Первый урожай, только с грядки. Но истина, конечно, в вине. Это вкус Крыма. А главная его жемчужина — Ялта. Но до нее сначала нужно добраться.
Легендарная классика крымского туризма. Когда к южному берегу — на троллейбусе. С ветерком, по горной трассе, где головокружительный перепад высот и крутые повороты. Но главное — пейзажи, что мелькают за окном.
Изумрудные склоны Демерджи и Медведь-гора, уходящая в море. А еще — целебный воздух, лучше которого, как писал Булгаков, в мире не найти. Но есть и то, что в Крыму появилось совсем недавно.
Подслушивать, конечно, нехорошо, заглядывая в окна. Но и пройти мимо невозможно. Ведь такое услышишь не часто, как тренируется, то есть играет, музыкальная сборная страны. Они здесь и правда, как спортсмены на сборах. Многочасовые репетиции — бесконечные повторы за закрытой дверью. И, кажется, ни минуты на отдых. Повсюду — музыка.
Знаменитый виолончелист Сергей Ролдугин всегда верен интонации, ведь истинное искусство не признает фальши. И если ученик вдруг не разыграется, то разыграется маэстро. Он привез в Крым лучших молодых музыкантов со всей России и лучших профессоров, чтобы среди неприступных скал, на побережье Черного моря круглосуточно заниматься музыкой. В июне ведь конкурс Чайковского.
"Я действительно богатый человек. Потому что я владею талантами России. Ведь российское искусство — та валюта, которая всегда была в цене в мире. И я занимаюсь этим пластом талантов, я их собираю, отслеживаю и пытаюсь помочь им", — сказал народный артист России Сергей Ролдугин.
И сколько талантов не упустил — вырастил. А они теперь выступают по всему миру. Вот и в Ялте — премьера — большой концерт. И сам маэстро представляет музыкантов публике. А они ужасно волнуются, ведь каждый сам себе — главный критик.
А эти кадры – скорее, исключение. Маэстро с музыкантами в Коктебеле, где у подножия потухшего вулкана Кара-Даг, у самого моря, — домик Волошина. И повод — особенный. Спустя десятилетия в Крым вернулась "Коктебельская сюита" — несколько акварелей поэта. Подарок благотворительного фонда Сергея Ролдугина.
И Коктебелю продолжает неслыханно везти: репетиции этих музыкантов — возможность увидеть и услышать лучших. Ну, а курортный сезон? Он в Крыму только начинается.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Зеленский предложил россиянам украинское гражданство
- Лондон готовит пакет мер против Москвы и Пекина
- Эксклюзивный репортаж о визите Ким Чен Ына в Россию
- Пожар на складе "Магнита": уцелели только стены
- Бойня на Шри-Ланке: брат смертника схвачен с двумя мечами
Самое читаемое
-
Знаменитую актрису нашли на дне бассейна
- 1 мая у всех изменится жизнь
- Убившую своего хозяина домашнюю птицу решили не усыплять
- Русская мошенница развела элиту Нью-Йорка на сотни тысяч долларов
- Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон
- Умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи
Телеканал "Россия"
-
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- В Москве прошла вечеринка "Евровидения"
- После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата
- #Шок! Певец Прохор Шаляпин тайно похоронил отца
Вести.Экономика
-
Заседание ЦБ РФ: когда регулятор начнет снижать ставку?
- Тропический лес размером с Англию исчез в 2018 году: 5 главных угроз
- Признаки нездорового рынка, или почему обвал неизбежен
- Как достичь успеха: топ-10 советов от успешных предпринимателей
- Президент РФ впервые прокомментировал победу Зеленского
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
В России жестоко уничтожают нелегальные "Фольксвагены" (видео)
- Хит-парад. Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники
- Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала
- "Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской
- Проезд по трассе М-4 дорожает: еще одним бесплатным участком стало меньше
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Выбираем правильные яйца к Пасхе
- Есть вопрос: может ли кофеин сделать тренировки эффективнее
- К 2050 году от супербактерий будет умирать больше людей, чем от рака
- Уборка и стирка полезны для мозга
- Рыболовный сезон: как не подцепить паразита
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Уроки шитья, пекарни, концерты и ярмарки: куда приглашает фестиваль "Пасхальный дар"
- Уроки репетитора-садиста оценили по УК
- Дорогами Победы: "Ночные волки" взяли курс на Берлин
- Пожар в Университете имени Губкина: причиной могло быть короткое замыкание
- Невероятно характерная и неподражаемая: Элина Быстрицкая останется в сердцах навсегда
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Детектор тёмной материи обнаружил самое редкое событие, когда-либо наблюдавшееся наукой
- В электронных сигаретах найден неожиданный источник опасности
- Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях
- Страшно красив: у древнего краба были огромные глаза и странный рот
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом