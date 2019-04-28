Крым удивляет: каждый здесь найдет свое

Впереди — большие майские праздники. И многие россияне уже решили провести их в Крыму, тем более что с открытием автомобильной части Крымского моста попасть на полуостров стало быстрее и дешевле. В прошлом году Крым посетили рекордные 6 миллионов 800 тысяч туристов, и многие собираются туда снова. В этом году гостеприимные крымчане приготовили для туристов много нового.

Это, конечно, не африканская саванна, но очень похоже. Жаркое крымское сафари, где самых опасных хищников можно снимать на расстоянии вытянутой руки. А если повезет, получится даже погладить. Это, кстати, большая удача.

Роскошный прием у царственных особ — только после обеда, когда сытый прайд прячется в тени деревьев. Это — время ленивого отдыха. Своенравные дикие кошки вдруг становятся ручными. Но от хищного взгляда янтарных глаз не спрятаться, не скрыться.

Такой Крым удивляет и даже шокирует. Но главные звезды этого сезона — усатые и полосатые. Маленькие котята. Едва открыли глаза, а уже репетируют звонкий и угрожающий рык.

Из крымской саванны — в горы, где, словно покрытая инеем Ак-Кая, таинственная Белая скала. Ровесница мамонтов и неандертальцев, одна из главных туристических достопримечательностей, у подножия которой — достопримечательность нового времени — суперсовременная трасса. Километры новых дорог и десятки транспортных развязок. А значит, путешествовать по Крыму теперь еще комфортнее.

Космическим размахом встречает и главная воздушная гавань, где в этом сезоне ждут очередного рекорда — почти два миллиона туристов.

"Звездные концерты практически по всем городам Крыма, гастрономические фестивали в Ялте и Бахчисарае, теплеющее море и по-настоящему проснувшаяся крымская природа. Крым готов!" – сказал Вадим Волченко, министр курортов и туризма Крыма

И каждый здесь найдет свое. Приехав, однажды обязательно захочет вернуться. Ну, как можно не влюбиться в этот пылающий огнем закат и море, что искриться на солнце! А цветущие персиковые сады — медовый аромат весны. Чтобы увидеть все и сразу, — прогулка в облаках. На воздушном шаре. И в этих городах, что так хорошо видно сверху, к курортному сезону уже все готово. И даже на пляжах многолюдно.

Ведь как майские праздники встретишь, так весь год и проведешь. Народная примета. Больше красок. На десерт — сладкая клубника. Первый урожай, только с грядки. Но истина, конечно, в вине. Это вкус Крыма. А главная его жемчужина — Ялта. Но до нее сначала нужно добраться.

Легендарная классика крымского туризма. Когда к южному берегу — на троллейбусе. С ветерком, по горной трассе, где головокружительный перепад высот и крутые повороты. Но главное — пейзажи, что мелькают за окном.

Изумрудные склоны Демерджи и Медведь-гора, уходящая в море. А еще — целебный воздух, лучше которого, как писал Булгаков, в мире не найти. Но есть и то, что в Крыму появилось совсем недавно.

Подслушивать, конечно, нехорошо, заглядывая в окна. Но и пройти мимо невозможно. Ведь такое услышишь не часто, как тренируется, то есть играет, музыкальная сборная страны. Они здесь и правда, как спортсмены на сборах. Многочасовые репетиции — бесконечные повторы за закрытой дверью. И, кажется, ни минуты на отдых. Повсюду — музыка.

Знаменитый виолончелист Сергей Ролдугин всегда верен интонации, ведь истинное искусство не признает фальши. И если ученик вдруг не разыграется, то разыграется маэстро. Он привез в Крым лучших молодых музыкантов со всей России и лучших профессоров, чтобы среди неприступных скал, на побережье Черного моря круглосуточно заниматься музыкой. В июне ведь конкурс Чайковского.

"Я действительно богатый человек. Потому что я владею талантами России. Ведь российское искусство — та валюта, которая всегда была в цене в мире. И я занимаюсь этим пластом талантов, я их собираю, отслеживаю и пытаюсь помочь им", — сказал народный артист России Сергей Ролдугин.

И сколько талантов не упустил — вырастил. А они теперь выступают по всему миру. Вот и в Ялте — премьера — большой концерт. И сам маэстро представляет музыкантов публике. А они ужасно волнуются, ведь каждый сам себе — главный критик.

А эти кадры – скорее, исключение. Маэстро с музыкантами в Коктебеле, где у подножия потухшего вулкана Кара-Даг, у самого моря, — домик Волошина. И повод — особенный. Спустя десятилетия в Крым вернулась "Коктебельская сюита" — несколько акварелей поэта. Подарок благотворительного фонда Сергея Ролдугина.

И Коктебелю продолжает неслыханно везти: репетиции этих музыкантов — возможность увидеть и услышать лучших. Ну, а курортный сезон? Он в Крыму только начинается.