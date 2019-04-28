Надеялся найти что-то ценное, а потерял руку: подробности взрыва в Питере

Стали известны обстоятельства взрыва в Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что днем в воскресенье 20-летний житель Северной столицы подорвался на снаряде в Невском районе города недалеко от Малой архиерейской слободы. Издание "Фонтанка" приводит подробности инцидента. Пострадавший обыскивал берег Невы с помощью магнита. Возможно, сдетонировал снаряд малого калибра немецкого производства времен Великой Отечественной войны, предполагают в Росгвардии. Пострадавшему оторвало руку, он доставлен в больницу.

Сотрудники Росгвардии проверили участок Октябрьской набережной, где произошел взрыв.

"Опасных предметов на месте происшествия не обнаружено", — заверили в ведомстве.

Подобный снаряд извлекли из Фонтанки недалеко от Старо-Петергофского проспекта четыре дня назад.