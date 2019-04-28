Украину ждет война за парламентские мандаты

К Зеленскому на обед прилетел литовский министр Линкявичус. Встреча — неофициальная, но подарками обменялись. Зеленский подарил министру настенный календарь, министр Зеленскому — шпионский прибор.

Точно такой же перископ два года назад президент Литвы Даля Грибаускайте подарила Петру Порошенко. Для политика Зеленского это недобрый знак — история с плохим концом может повториться.

Порошенко даже напоследок делает пакость. "Нации умирают не от инфаркта. Сначала у них отбирают язык. Я подпишу закон сразу, когда мне передадут его на подпись", — заявил он.

Языковой закон – дембельский аккорд для Порошенко. Уходя, он подкладывает под Зеленского мину. Эта болезненная тема еще больше расколе народ и вызовет взрыв возмущения. Обострятся отношения с Венгрией, Румынией, Польшей. Евросоюз уже высказал вое недовольство, Брюссель требует документ на согласование, но главное — Зеленский потеряет электорат на юго-востоке страны, ведь по закону Украина должна перестать говорить по-русски, где каждый третий считает русский родным. Националисты ликуют.

Рада голосует: 278 депутатов — за, 38 — против. Документ принимают, но оппозиция его блокирует. Вопрос откладывают до 14 мая. Зеленский молчит. Он народом избран, но народу Украины еще не присягал.

"Победа есть, полномочий нет. Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит? Я объясняю: ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы инаугурация была после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады", — заявил Зеленский.

В Верховной Раде обсуждают досрочные выборы: быть или не быть? И кому это надо? Зеленский точно не против. Ему нужна поддержка парламента, но этот парламент не поддержит. Правящая сегодня партия наверняка уйдет в оппозицию. Своего большинства у Зеленского нет.

"Я вижу в этой борьбе. которая и сегодня еще продолжается, очень много реваншизма со стороны власти, со стороны сторонников Порошенко. Они начинают приписывать Зеленскому не присущие ему качества, обвиняют в тех проблемах, которые он не может сегодня решить, потому что он еще не президент", — отметил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Депутаты из архива тут же достали недоработанный проект закона "О президенте". Зеленского хотят превратить в "английскую" королеву с ограниченными полномочиями. Впервые в истории Украины глава государства не сможет самостоятельно вносить в парламент кандидатуры премьер-министра, министра обороны и иностранных дел. По факту он перестает быть и верховным главнокомандующим — управление армией передается премьер-министру. Он же вместо президента будет назначать главу внешней разведки и СБУ — Служба безопасности также уходит из-под контроля главы государства. Формально Владимир Зеленский будет отвечать за внешнюю политику и помилование преступников. Президент становится представителем.

"Я думаю, что эта Рада будет тормозить все инициативы нового президента и пытаться ограничивать его права. Соответственно, надо будет ее распускать, поскольку это — тормоз для страны", — отметил Юрий Бойко, лидер партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Зеленского выбрали президентом, но управлять Украиной не дадут, если он сам к этому не будет готов.

"Если бы он нашел силы в себе занять самостоятельную позицию, которая бы формировалась и строилась исключительно в интересах людей, в интересах того большинства, которое оказало ему доверие и проголосовало на выборах, а это очень большое количество людей, ото это то будет его успех. Успех его деятельности как нового главы государства", — считает Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Избранному президенту надо исполнять данные обещания. Но от Зеленского ни содержательных заявлений, ни четкой программы. От его лица выступают политконсультанты.

"Метода, как завтра закончить войну, нет ни у кого. Но есть понимание, как нужно идти, чтобы мир наступил на условиях Украины. Если идти по принципу и предложениям, которые звучат от России, то можно было бы прийти к этому миру. Я думаю, что ни для одного патриота этот путь неприемлем", — заявил Дмитрий Разумков, политический консультант Зеленского.

Но в основе мирного процесса не чьи-то интересы, а Минские соглашения. Пока избранный президент молчит, начальник его штаба Дмитрий Разумков дает понять: у команды Зеленского нет намерения следовать этому документу.

"Пока заявление окружения и его самого свидетельствует о том, что он или недопонимает, что необходимо сделать для мира на Донбассе, или не готов об этом говорить конкретно", — сказал Медведчук.

Вопрос церковного раскола Зеленский ни разу не затронул. Верующие ждут от него, что давление на каноническую Церковь прекратится. Такая надежда появилась уже после первого тура выборов, когда киевский суд признал переименование Украинской Православной Церкви незаконным.

Киев вместе со всем православным миром отмечает праздник Святой Пасхи. Священники канонической Церкви привезли из Иерусалима Священный огонь, раскольников на службу в храм Гроба Господня не пустили. Но Зеленский и на это не отреагировал. У него сейчас своя борьба с темными силами уходящей власти. Но он все-таки дал интервью. Литовцам.

- Вы уже поверили, что вы – президент.

- Главное, что поверили люди. Скоро. Еще месяц, — заявил Зеленский.

Еще месяц — это если ЦИК сегодня объявит результаты выборов. Но даже при таком раскладе Зеленский до 27 мая не успеет распустить Верховную Раду. Ему как минимум полгода придется дружить с действующим парламентом. Битва за должность главы государства перейдет в войну за парламентские мандаты.