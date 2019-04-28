Даниил Медведев уступил в финале австрийцу Тиму

В Барселоне завершился турнир АТП. В финале российский теннисист Даниил Медведев уступил австрийцу Доминику Тиму в двух партиях.

Даниил смог оказать сопротивление только в первом сете, в котором он уступил 4:6. Во второй партии преимущество Тима было подавляющим 6:0. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Медведем играл с Тимом во второй раз, и во второй раз уступил.

Доминик Тим выиграл свой 13 титул в карьере. В нынешнем году он также побеждал в Индиан-Уэллсе.