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28 апреля 201920:01

Умер Ричард Лугар, открывший скандальную биолабораторию в Грузии

Григорий Сысоев/ТАСС

В США в возрасте 87 лет скончался экс-сенатор Ричард Лугар — влиятельный эксперт в области вопросов нераспространения ядерного оружия. Лугар известен как соавтор программы по утилизации снятого с вооружения ядерного и химического оружия бывших республик СССР.

Лугар заседал в сенате США с 1977 по 2013 год. В начале 1990-х по его инициативе принята программа оказания помощи странам соцлагеря по разоружению. За время реализации программы утилизированы или выведены из эксплуатации 7,6 тысячи ядерных боеголовок, 900 межконтинентальных баллистических ракет и столько же ракет класса "воздух-земля", почти 700 ракет на подводных лодках и 33 подводных лодки. В итоге Казахстан, Украина и Белоруссия стали безъядерными странами.

В последние годы экс-сенатор возглавлял Центр Лугара. Смерть наступила от осложнений хронических заболеваний, сообщается на странице Центра.

В прошлом году в Грузии разгорелся скандал, связанный с лабораторией имени Лугара близ Тбилиси. Экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе обнародовал документы, из которых следует, что там могли проводиться эксперименты над людьми, некоторые закончились летальным исходом для "подопытных". По его данным, во время экспериментом по лечению гепатита С скончались не меньше 70 человек. Причем в документах отсутствуют личные данные пациентов. Нет ни имен, ни адресов — только пол и возраст. Из 30 человек, скончавшихся в декабре 2015 года, 24 умерли в один и тот же день. Назывался и экспериментальный препарат "Совальди", уже производящийся в США. Местные жители жаловались на дым странного цвета, идущий из труб лаборатории: зеленый, желтый, черный. Были жалобы на ухудшившееся зрение и головные боли.

О подобных лабораториях, построенных на американские деньги, поступали сообщения из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Украины (там открылись сразу две лаборатории).

Гиоргадзе обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность этой лаборатории, построенной в 2011 году американскими военными на американские деньги (по оценке Пентагона на нее потрачены порядка полутора миллиардов долларов). Однако внятной реакции не последовало. Зато к анализу опубликованных Гиоргадзе документов уже приступили в Минобороны России. По мнению специалистов, в этих материалах могут содержаться факты нарушений Соединенными Штатами международной Конвенции о запрете создания биооружия.

Недавно глава Южной Осетии Анатолий Бибилов и замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев заявили о необходимости срочно принять меры для борьбы с угрозами, исходящими от биолаборатории США под Тбилиси. По их сведениям, вопрос о санитарных и эпидемиологических угрозах сейчас стоит очень остро. В приграничных с Грузией селах приходится бороться с мраморным клопом. Нургалиев не исключил, что "это может быть какой-то штамм, принесенный лабораторией Лугара" — "разновидности распространения различных вирусов".

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