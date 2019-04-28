На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться

Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX. Только часть из них касается системы коррекции маневрирования или работы специальных сенсоров, ошибки в которых стали причиной крушений самолетов этого типа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую прессу, жалобы поступили от представителей Федерального авиационного управления (FAA) США, а также от нынешних и бывших сотрудники компании Boeing. Некоторые жалобы носят конфиденциальный характер.

Сейчас жалобы, связанные с самолетами Boeing серии MAX, изучают следователи комитета по транспорту и инфраструктуре палаты представителей США. С ними работают также в FAA. Анализ поступивших документов пока не завершен.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в марте этого года неподалеку от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air. После этого FAA США управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели в стране. Около 20 стран мира закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8.