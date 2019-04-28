В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий

Сильный ветер в Башкирии сорвал крыши с 12 жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов ЖКХ.

Порывы ветра достигали 21 метра в секунду. Пострадали здания в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.

На ликвидацию последствий были направлены 26 сотрудников МЧС и 13 единиц техники, сообщает РИА Новости.