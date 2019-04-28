Святой Благодатный огонь доставили в Донецк

Доставленный на Украину Благодатный огонь из Иерусалима передан в Донецк, сообщил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский в воскресенье, 28 апреля, в своем Facebook.

Он уточнил, что это произошло впервые с 2014 года— с начала боевых действий на востоке Украины. Депутат назвал это сигналом "братьям и соотечественникам, находящимся на неподконтрольной Киеву территории: мы остаемся едиными, как бы нас ни пытались разъединить".

Благодатный огонь был доставлен в киевский международный аэропорт Борисполь в Великую субботу, 27 апреля. Его привезли в специальных лампадах-капсулах прямым рейсом из Израиля.

С Пасхой украинцев поздравил избранный президент страны Владимир Зеленский.