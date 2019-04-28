Президентом Казахстана хотят стать девять человек

Девять человек претендуют на пост президента Казахстана, передает канал "Россия 24".

Четверо из них выдвигаются от политических партий.

В воскресенье ЦИК Казахстана завершил прием документов от кандидатов. Голосование пройдет 9-го июня.

Президент Казахстана избирается на 5 лет и не может занимать свой пост более двух сроков подряд.