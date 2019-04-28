Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ, возгорание могло произойти после столкновения авиалайнера с птицей.

Самолет должен был выполнить рейс из Йоханнесбурга в столицу Зимбабве Хараре, однако вынужден был вернуться в пункт вылета. В аэропорту дежурили пожарные расчеты, которые готовы были оказать помощь пассажирам и экипажу. Другие подробности инцидента пока не приводятся.