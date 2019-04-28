Российские гимнастки выиграли командное золото этапа Кубка мира

В азербайджанском Баку завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. Спортсменки сборной России ознаменовали победой свои выступления в командных упражнениях с пятью мячами.

От судейского корпуса россиянки получили 24,850 балла. Победу сборной России принесли Евгения Леванова, Анастасия Максимова, Диана Менжинская, Мария Толкачева, Анжелика Стубайло и Анастасия Шишмакова.

Следом за российскими художницами место на пьедестале заняла сборная Японии, чьи выступления были оценены в 24,450 балла, а также команда Украины с 24,350 балла.

Также отметим и выступления россиянок в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Здесь наша команда также в медалях – набрав 25,250 балла, сборная России завоевала серебро. Золото досталось болгарским гимнасткам (25,550), бронза – у Украины (25,150).