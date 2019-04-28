"Бавария" оторвалась от "Боруссии" на 2 очка в Бундеслиге

Мюнхенская "Бавария" завершила матч 31 тура чемпионата Германии по футболу против "Нюрнберга" ничьей. Встреча, проходившая для мюнхенцев на выезде, завершилась со счетом 1:1.

Примечательно, что подопечным Нико Ковача пришлось отыгрываться после того, как на 48 минуте матча Матеус Перейра – нападающий "Нюрнберга", поразил ворота Свена Ульрайха. Спас баварцев Серж Гнабри, который сравнял счет на 75 минуте.

"Бавария" набрала 71 очко и упустила возможность увеличить отрыв от преследующей ее "Боруссии" до четырех очков. Как итог – после 31 матча национального первенства Германии действующий чемпион страны опережает конкурента на два балла. "Нюрнберг" же с 19 баллами располагается на предпоследней, 17-й строчке Бундеслиги.