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28 апреля 201923:28

Движение автотранспорта по Новокрымскому проезду и Остоженке в Москве восстановлено

Global Look Press

Движение автомобильного транспорта по Новокрымскому проезду и улице Остоженка в Москве восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщают представители пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

Работникам городских служб удалось локализовать повреждение на трубе холодного водоснабжения на пересечении Новокрымского проезда и улицы Остоженка. Потребителей не пришлось отключать от водоснабжения, передает ТАСС. В настоящее время движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.

Ранее СМИ сообщали, что Новокрымский проезд и часть улицы Остоженка перекрыты в связи с подтоплением проезжей части.

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