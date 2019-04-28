Движение автотранспорта по Новокрымскому проезду и Остоженке в Москве восстановлено

Движение автомобильного транспорта по Новокрымскому проезду и улице Остоженка в Москве восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщают представители пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

Работникам городских служб удалось локализовать повреждение на трубе холодного водоснабжения на пересечении Новокрымского проезда и улицы Остоженка. Потребителей не пришлось отключать от водоснабжения, передает ТАСС. В настоящее время движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.

Ранее СМИ сообщали, что Новокрымский проезд и часть улицы Остоженка перекрыты в связи с подтоплением проезжей части.