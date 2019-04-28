Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault. Австралиец неудачно сдал назад и врезался в болид россиянина.

"Этот день был не самым лучшим, ведь мне пришлось досрочно завершить гонку не по нашей вине, но такие вещи случаются, – приводит слова Квята РИА Новости со ссылкой на официальный сайт "Формулы-1". – У меня нет конфликтов с Даниэлом, он признал свою ошибку. Теперь мы переворачиваем эту страницу. Но на следующую гонку я куплю ему зеркало заднего вида".

Напомним, что по итогам квалификации Квят занял шестое место, что давало ему определенные надежды на итоговый финиш в очках. Но ошибка Риккардо вывела из дальнейшей борьбы как Квята, так и его самого. Это произошло на 31-м круге.