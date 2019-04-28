28 апреля 201923:47
Подросток угодил под колеса "Жигулей" во время автошоу в Орле
Открытый перелом ноги получил 18-летний житель Орла, в которого во время автошоу врезался дрифтовавший водитель. Очевидцы сняли на видео момент столкновения.
ДТП произошло днем 27 апреля на парковке торгового центра "Гринн" на Кромском шоссе, где проходила торжественная церемония открытия автомобильного сезона. Во время показательных дрифт-заездов у владельца ВАЗа отказали тормоза, и машина влетела в двух сидевших на бордюре подростков. Один из них успел отскочить и отделался синяками, а вот второго зажало под машиной.
Зрители быстро приподняли отечественную "классику" и вызволили пострадавшего, у которого позже диагностировали открытый перелом левой ноги и повреждения правой.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Зеленский предложил россиянам украинское гражданство
- Лондон готовит пакет мер против Москвы и Пекина
- Эксклюзивный репортаж о визите Ким Чен Ына в Россию
- Пожар на складе "Магнита": уцелели только стены
- Бойня на Шри-Ланке: брат смертника схвачен с двумя мечами
Самое читаемое
-
Знаменитую актрису нашли на дне бассейна
- 1 мая у всех изменится жизнь
- Убившую своего хозяина домашнюю птицу решили не усыплять
- Русская мошенница развела элиту Нью-Йорка на сотни тысяч долларов
- Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон
- Умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи
Телеканал "Россия"
-
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- В Москве прошла вечеринка "Евровидения"
- После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата
- #Шок! Певец Прохор Шаляпин тайно похоронил отца
Вести.Экономика
-
Заседание ЦБ РФ: когда регулятор начнет снижать ставку?
- Тропический лес размером с Англию исчез в 2018 году: 5 главных угроз
- Признаки нездорового рынка, или почему обвал неизбежен
- Как достичь успеха: топ-10 советов от успешных предпринимателей
- Президент РФ впервые прокомментировал победу Зеленского
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
В России жестоко уничтожают нелегальные "Фольксвагены" (видео)
- Хит-парад. Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники
- Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала
- "Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской
- Проезд по трассе М-4 дорожает: еще одним бесплатным участком стало меньше
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Выбираем правильные яйца к Пасхе
- Есть вопрос: может ли кофеин сделать тренировки эффективнее
- К 2050 году от супербактерий будет умирать больше людей, чем от рака
- Уборка и стирка полезны для мозга
- Рыболовный сезон: как не подцепить паразита
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Уроки шитья, пекарни, концерты и ярмарки: куда приглашает фестиваль "Пасхальный дар"
- Уроки репетитора-садиста оценили по УК
- Дорогами Победы: "Ночные волки" взяли курс на Берлин
- Пожар в Университете имени Губкина: причиной могло быть короткое замыкание
- Невероятно характерная и неподражаемая: Элина Быстрицкая останется в сердцах навсегда
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Детектор тёмной материи обнаружил самое редкое событие, когда-либо наблюдавшееся наукой
- В электронных сигаретах найден неожиданный источник опасности
- Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях
- Страшно красив: у древнего краба были огромные глаза и странный рот
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом
Сегодня
"Президентский" фрегат и рокировка Минобороны
2 часа назад
Украину ждет война за парламентские мандаты
1 час назад
Святой Благодатный огонь доставили в Донецк
3 часа назад
Как дед: Ким Чен Ын тоже поехал в Россию в 37
3 часа назад
Пасха: Христос побеждает смерть
3 часа назад
Песков: Китай присоединился не к санкциям, а к ограничениям
10 часов назад
Песков рассказал, как Путин живет в плотном графике
10 часов назад
Зеленский противоречит сам себе
1 час назад
Президентом Казахстана хотят стать девять человек
2 часа назад
Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще
2 часа назад
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
26.04.2019 17:40
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей
22.04.2019 15:04
Как живут немцы в сибирской Аполлоновке
1 час назад
Крым удивляет: каждый здесь найдет свое
1 час назад
Европа не осознала свой интерес в отношении Украины
2 часа назад
"Краснодар" лишил ЦСКА шансов на чемпионство
2 часа назад
Шри-Ланка не была готова к терроризму новой формации
3 часа назад
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
3 часа назад
На трассе М4 застрелен водитель фуры
4 часа назад
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
5 часов назад
Окно в Пасху
5 часов назад
Норвежские ученые рассказали о влиянии видеоигр на детей
6 часов назад
Песков ответил на "тайный" вопрос
10 часов назад
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье
11 часов назад
Самые красивые пасхальные яйца: какими их видят архитекторы
13 часов назад