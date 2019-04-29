Пушков: пока Украина - пугало, а не пример демократии

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова Зеленского о том, что Украина служит примером демократии для постсоветских стран. В своем Twitter дипломат написал: "Пока Украина это пугало, а не пример".

Он посоветовал Зеленскому запретить украинских нацистов, а также отдать под суд тех, кто виновен в одесской резне и обстрелах Донбасса, передает РИА Новости. После этого станет возможным рассуждать о миссии страны, считает сенатор.

Зеленский приписал Украине «миссию быть примером демократии для пост-советских стран». Сначала пусть отдаст под суд виновных в резне в Одессе; затем — виновных в обстрелах Донбасса; и ещё запретит своих нацистов. А потом о миссии рассуждает. Пока Украина это пугало, а не пример. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 28, 2019

Ранее Зеленский написал в своем Facebook, что Киев не откажется от своей миссии – быть примером демократии для постсоветских стран. Избранный президент прокомментировал указ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства жителям некоторых районов Донбасса. Этот указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, так как права жителей Донбасса ущемляются, что переходит все границы.