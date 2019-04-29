Президент Туркменистана и его внук записали рэп про жеребенка

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и его внук прочитали рэп про жеребенка ахалтекинской породы по имени Ровач, что значит "Благополучный". Этот жеребенок родился в первый день 2019 года, который проходит под девизом "Туркменистан – родина процветания".

Бердымухамедов сам написал слова для композиции. Он прочитал рэп на скачках, посвященных Национальному празднику туркменского коня. Президенту подпевал и аккомпанировал его внук Керимгулы, который написал и музыку к песне. Бердымухамедов с Керимгулы спели о том, что Ровач – источник вдохновения и провозвестник благополучия для всего Туркменистана.

Жеребенок был подарен президенту министром МВД Исгендером Муликовым. Ахалтекинская порода была выведена в Туркменистане. Она является древнейшей из культурных пород и считается эталонной. Именно от ахалтекинцев произошли знаменитые арабские и английские скаковые лошади.

Президент Туркменистана уже второй раз выступает с рэпом. Впервые он и его внук прочитали рэп собственного сочинения "Спортивный Туркменистан" в июле 2018 года.