Новости В мире

Все видео этой рубрики
29 апреля 201900:21

Президент Туркменистана и его внук записали рэп про жеребенка

Метелица Сергей,Назаров Какабай /ТАСС

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и его внук прочитали рэп про жеребенка ахалтекинской породы по имени Ровач, что значит "Благополучный". Этот жеребенок родился в первый день 2019 года, который проходит под девизом "Туркменистан – родина процветания".

Бердымухамедов сам написал слова для композиции. Он прочитал рэп на скачках, посвященных Национальному празднику туркменского коня. Президенту подпевал и аккомпанировал его внук Керимгулы, который написал и музыку к песне. Бердымухамедов с Керимгулы спели о том, что Ровач – источник вдохновения и провозвестник благополучия для всего Туркменистана.

Жеребенок был подарен президенту министром МВД Исгендером Муликовым. Ахалтекинская порода была выведена в Туркменистане. Она является древнейшей из культурных пород и считается эталонной. Именно от ахалтекинцев произошли знаменитые арабские и английские скаковые лошади.

Президент Туркменистана уже второй раз выступает с рэпом. Впервые он и его внук прочитали рэп собственного сочинения "Спортивный Туркменистан" в июле 2018 года.

Сейчас

20:40

В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий

20:02

Выброс пламени: пожарный сломал ноги во время тушения храма в Коломне

19:31

Умер Ричард Лугар, открывший скандальную биолабораторию в Грузии

19:08

На трассе М4 застрелен водитель фуры

18:23

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

16:13

На набережной в Питере подорвался мужчина

15:13

Бойня на Шри-Ланке: брат смертника схвачен с двумя мечами

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пушков: пока Украина - пугало, а не пример демократии

Пушков: пока Украина - пугало, а не пример демократии

1 час назад
"Президентский" фрегат и рокировка Минобороны

"Президентский" фрегат и рокировка Минобороны

4 часа назад
В Эстонии у границ с Россией начинаются учения НАТО "Весенний шторм - 2019"

В Эстонии у границ с Россией начинаются учения НАТО "Весенний шторм - 2019"

19 минут назад
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

1 час назад
Украину ждет война за парламентские мандаты

Украину ждет война за парламентские мандаты

2 часа назад

Трансляции

28 апреля

22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
12:00

Пресс-конференция глав МИД РФ и Бангладеш
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:00

Вручение медалей "Герой Труда РФ"
Все трансляции
Новые "Мстители" стартовали с рекорда

Новые "Мстители" стартовали с рекорда

29 минут назад
Как дед: Ким Чен Ын тоже поехал в Россию в 37

Как дед: Ким Чен Ын тоже поехал в Россию в 37

4 часа назад
Встреча Путина и Кима закончилась долгим рукопожатием

Встреча Путина и Кима закончилась долгим рукопожатием

3 часа назад
Надеялся найти что-то ценное, а потерял руку: подробности взрыва в Питере

Надеялся найти что-то ценное, а потерял руку: подробности взрыва в Питере

5 часов назад
Пасха: Христос побеждает смерть

Пасха: Христос побеждает смерть

4 часа назад
Песков: Китай присоединился не к санкциям, а к ограничениям

Песков: Китай присоединился не к санкциям, а к ограничениям

11 часов назад
Песков рассказал, как Путин живет в плотном графике

Песков рассказал, как Путин живет в плотном графике

11 часов назад
На Шри-Ланке законодательно запретят закрывать лицо

На Шри-Ланке законодательно запретят закрывать лицо

3 часа назад
Умер Ричард Лугар, открывший скандальную биолабораторию в Грузии

Умер Ричард Лугар, открывший скандальную биолабораторию в Грузии

5 часов назад
Зеленский противоречит сам себе

Зеленский противоречит сам себе

3 часа назад
Президентом Казахстана хотят стать девять человек

Президентом Казахстана хотят стать девять человек

3 часа назад
Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще

Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще

3 часа назад
Взрывы и дрон: ЧП у лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик

Взрывы и дрон: ЧП у лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик

3 часа назад
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

3 часа назад
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

26.04.2019 17:40
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
В Нигерии группа вооруженных людей похитила двух иностранных сотрудников нефтяной компании

В Нигерии группа вооруженных людей похитила двух иностранных сотрудников нефтяной компании

43 минуты назад
Президент Туркменистана и его внук записали рэп про жеребенка

Президент Туркменистана и его внук записали рэп про жеребенка

1 час назад
Выборы в Испании: обработано более половины протоколов, социалисты лидируют

Выборы в Испании: обработано более половины протоколов, социалисты лидируют

2 часа назад
Как живут немцы в сибирской Аполлоновке

Как живут немцы в сибирской Аполлоновке

2 часа назад
Крым удивляет: каждый здесь найдет свое

Крым удивляет: каждый здесь найдет свое

2 часа назад
Умер бывший генконструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов

Умер бывший генконструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов

3 часа назад
Европа не осознала свой интерес в отношении Украины

Европа не осознала свой интерес в отношении Украины

3 часа назад
Российские гимнастки выиграли командное золото этапа Кубка мира

Российские гимнастки выиграли командное золото этапа Кубка мира

3 часа назад
"Краснодар" лишил ЦСКА шансов на чемпионство

"Краснодар" лишил ЦСКА шансов на чемпионство

4 часа назад
Зеленский переименовался, Порошенко ждет благодарности

Зеленский переименовался, Порошенко ждет благодарности

4 часа назад
Святой Благодатный огонь доставили в Донецк

Святой Благодатный огонь доставили в Донецк

4 часа назад
В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий

В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий

4 часа назад
Шри-Ланка не была готова к терроризму новой формации

Шри-Ланка не была готова к терроризму новой формации

4 часа назад
Окно в Пасху

Окно в Пасху

7 часов назад
Норвежские ученые рассказали о влиянии видеоигр на детей

Норвежские ученые рассказали о влиянии видеоигр на детей

7 часов назад
Песков ответил на "тайный" вопрос

Песков ответил на "тайный" вопрос

11 часов назад
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

13 часов назад
Самые красивые пасхальные яйца: какими их видят архитекторы

Самые красивые пасхальные яйца: какими их видят архитекторы

14 часов назад
Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

26.04.2019 19:13