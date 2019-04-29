Стрелка в калифорнийской синагоге "вдохновил" террорист из Новой Зеландии

Молодой человек, расстрелявший людей в синагоге в Калифорнии, подражал убийце, устроившему бойню в мечети в Новой Зеландии. Об этом стало известно из манифеста, который 19-летний американец загрузил в Сеть перед нападением. Он убил одну из прихожанок синагоги и ранил трех человек, включая 8-летнюю девочку. Свое нападение он устроил в Песах - важнейший праздник для евреев, посвященный исходу из Египта.

"От всего сердца верю, мы это преодолеем" – слова песни, известной в США как гимн борцов за гражданские права, звучали ночью после стрельбы в синагоге в городе Поуэй. Больше тысячи человек самой разной веры собрались в пресвитерианской церкви в Сан-Диего, неподалеку от места нападения. Многие из тех, кто пришел, говорили: больше всего пугает, что за этой атакой стоял абсолютно обычный 19-летний парень из хорошей калифорнийской семьи, которого знали как талантливого пианиста.

На этом видео Джон Эрнест, устроивший нападение на синагогу, за четыре года до теракта. Играет собственную вариацию на произведение Шопена. В этом году он должен был поступить в Калифорнийский университет.

Но молодой человек взял винтовку AR-15, надел бронежилет и каску, сел в автомобиль и направился в синагогу "Хабад". Вторым человеком, которого Эрнест увидел в здании, оказался раввин.

"Я услышал громкий звук, развернулся и столкнулся лицом к лицу с этим террористом. Он держал винтовку и смотрел прямо на меня. Он сразу начал стрелять. Я поднял руки, и мне оторвало оба указательных пальца. Но он продолжил стрелять и убил Лори Кей, застрелил ее на месте. Я развернулся и увидел группу детей в зале, там была и моя внучка. Я просто побежал к ним, я даже не заметил, что у меня нет пальцев. Я собрал всех детей и вывел их. Потом вернулся в синагогу и вывел всех оставшихся", — вспоминает раввин Израэль Годстайн.

Спас людей один из посетителей синагоги. Оскар Стюарт рассказывает, что просто напугал преступника:

"Я подбежал к нему в момент, когда он стрелял. И я наорал на него. Сказал что-то вроде: "Сукин сын, я убью тебя". Он выронил оружие и убежал, а я погнался за ним до машины. Но я рад, что рядом оказался офицер пограничной службы, который и задержал его. Потому что, если бы не он, возможно, меня бы подстрелили".

В результате атаки погиб один человек и были ранены трое, но преступник планировал убить куда больше людей. Перед нападением он разместил в Сети манифест, в котором заявил, что последует примеру двух террористов. Первый — Брентон Таррант, который в прошлом месяце устроил стрельбу в мечети в Новой Зеландии – ее жертвами стали 50 человек. Второй – Роберт Бауэрс, расстрелявший прихожан синагоги "Древо жизни" в Питтсбурге полгода назад. Там погибли 11 человек. Как и новозеландский террорист, Эрнест пытался транслировать свое нападение в Facebook, но трансляция не состоялась. Эксперты говорят – теперь стоит ждать целую волну подражателей.

"Один что-то делает, начинается цепная реакция. В каком-то смысле это люди-нарциссисты. Понимают, что таким образом можно прославиться и прозвучать, даже если на короткий момент, весь мир про тебя узнает. Для нарцисссизма свойственна идея расового превосходства", — комментирует случившееся президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин.

Есть еще один момент – и новозеландский террорист, и Джон Эрнест разместили сообщение о готовящейся атаке но форуме 8chan в разделе про политику – там активно общаются сторонники разных радикальных идеологий. Оба преступника именно туда выложили обстоятельно написанные манифесты, в которых заявили, что их цель – бороться за чистоту западной расы. Оба собрали целые толпы поклонников, их манифесты переводят на разные языки в попытке вдохновить новых подражателей. В России 8chan заблокирован, однако на Западе доступен. Как говорят аналитики, подобные атаки только привлекают на форум новых посетителей.