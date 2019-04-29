Для репетиции Парада Победы 29 апреля в Москве перекроют ряд улиц

29 апреля ряд московских улиц перекроют для репетиции Парада Победы. Так, с 17:30 и в течение двух с половиной часов движения не будет на Тверской, Нижних Мнёвниках, Баррикадной, Звенигородском шоссе и еще нескольких столичных магистралях.

С 22:30 и до окончания маневров нельзя будет проехать по Воздвиженке, Новому Арбату, Садовой-Кудринской, Новинскому Бульвару.

4 и 7 мая в столице также пройдут репетиции. Сам Парад Победы на Красной площади начнется в 10 утра 9 мая, напоминает телеканал "Россия 24".