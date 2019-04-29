"Реал" проиграл претенденту на вылет из чемпионата Испании
Мадридский "Реал" потерпел поражение в матче 35 тура чемпионата Испании по футболу от еще одного из главных претендентов на вылет из высшего дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано". Встреча, проходившая на домашнем стадионе "Райо", завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного мяча в поединке стал испанский нападающий Адриан Эмбарба после того, как его команда 23-й минуте матча получила право на 11-метровый удар. К точке подошел форвард "Райо" и развел мяч и вратаря "Реала" Тибот Куртуа по разным углам.
Благодаря этой победе футболисты "Райо" покинули последнюю строчку в таблице чемпионата Испании. Теперь в их активе 31 балл, с которыми они переместились с 20 на 19 позицию. "Реал" же с 65 очками продолжает удерживать за собой третью строчку.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Зеленский предложил россиянам украинское гражданство
- Лондон готовит пакет мер против Москвы и Пекина
- Эксклюзивный репортаж о визите Ким Чен Ына в Россию
- Пожар на складе "Магнита": уцелели только стены
- Бойня на Шри-Ланке: брат смертника схвачен с двумя мечами
Самое читаемое
-
Виктор Началов о последнем дне Юлии: она нас слышала
- Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
- Участник недели моды скончался прямо на подиуме. Видео
- Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе
- Прыгнула вслед за ребенком с десятого этажа: мать с малышом погибли, спасаясь от пожара
Телеканал "Россия"
-
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- В Москве прошла вечеринка "Евровидения"
- После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата
- #Шок! Певец Прохор Шаляпин тайно похоронил отца
Вести.Экономика
-
Заседание ЦБ РФ: когда регулятор начнет снижать ставку?
- Тропический лес размером с Англию исчез в 2018 году: 5 главных угроз
- Признаки нездорового рынка, или почему обвал неизбежен
- Как достичь успеха: топ-10 советов от успешных предпринимателей
- Президент РФ впервые прокомментировал победу Зеленского
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
В России жестоко уничтожают нелегальные "Фольксвагены" (видео)
- Хит-парад. Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники
- Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала
- "Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской
- Проезд по трассе М-4 дорожает: еще одним бесплатным участком стало меньше
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Почему переедать на праздники не так уж вредно
- Есть вопрос: может ли кофеин сделать тренировки эффективнее
- К 2050 году от супербактерий будет умирать больше людей, чем от рака
- Уборка и стирка полезны для мозга
- Говорят ученые: вейпинг может вызывать никотиновые судороги
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Уроки шитья, пекарни, концерты и ярмарки: куда приглашает фестиваль "Пасхальный дар"
- Уроки репетитора-садиста оценили по УК
- Дорогами Победы: "Ночные волки" взяли курс на Берлин
- Невероятно характерная и неподражаемая: Элина Быстрицкая останется в сердцах навсегда
- Пожар в Университете имени Губкина: причиной могло быть короткое замыкание
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Детектор тёмной материи обнаружил самое редкое событие, когда-либо наблюдавшееся наукой
- В электронных сигаретах найден неожиданный источник опасности
- Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях
- Страшно красив: у древнего краба были огромные глаза и странный рот
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом