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29 апреля 201901:00

Новые "Мстители" стартовали с рекорда

Фильм "Мстители. Финал" стартовал с рекордных сборов. За первый уик-энд заключительная часть саги о супергероях собрала в мире 1,2 миллиарда долларов. "Мстители" побили собственный рекорд: предыдущая часть фильма, "Война бесконечности", собрала за такой же срок в два раза меньше — 640 миллионов долларов.

В США новый фильм в течение первых выходных собрал 350 миллионов, что также бьет рекорд 2018 года, передает Газета.ru.

Китай не отстает от США по сборам: в первый день проката "Мстители. Финал" собрали 107,2 миллиона долларов. Ни один фильм, включая китайские ленты, не собирал в КНР так много.

В России премьера блокбастера от Энтони и Джо Руссо стартует 29 апреля. Общая сумма с предпродаж билетов составила 127 миллионов рублей.

"Мстители. Финал" – кульминация истории, которую студия Marvel разворачивала на протяжении 22 фильмов.  

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