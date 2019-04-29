В США в Балтиморе неизвестный открыл огонь у церкви: есть раненые

В городе Балтимор (штат Мэриленд, США) у церкви неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погиб один человек и шестеро получили ранения. О происшествии сообщает телеканал Fox News.

В настоящее время правоохранители прибыли на место инцидента, передает ТАСС.