В Башкирии и Тамбовской области выясняют масштабы потерь от непогоды

В Тамбовской области выясняют масштаб потерь от непогоды и пытаются устранить последствия.

Так, в городе Уварово сильный ветер повредил кровлю в интернате для престарелых. Заменить нужно 400 квадратных метров покрытия. Угрозы обрушения, к счастью, нет.

В Башкирии штормовой ветер местами достигал 21 метра в секунду, напоминает телеканал "Россия 24". По данным МЧС, повреждены здания в трех районах республики. Всего придётся отремонтировать 12 строений, в том числе участковую больницу и фельдшерский пункт.